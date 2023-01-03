Кандидатуру Дениса Рогова утвердили на внеочередном заседании совета народных депутатов Покрова

Кандидатуру Дениса Рогова утвердили на внеочередном заседании совета народных депутатов Покрова. Ранее он находился в статусе исполняющего обязанности главы администрации.Конкуренцию Рогову на заседании составил заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом Егор Куликов. За него, правда, никто так и не проголосовал.Примечательно, что Денис Рогов является сыном бывшего мэра Покрова и депутата местного райсовета Вячеслава Рогова.Ранее пост занимал Олег Котров. Он был отстранён от должности в ноябре прошлого года в связи с возбуждением уголовного дела. Экс-руководителя обвиняют в махинациях при продажи и купли земли.