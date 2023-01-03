Агата Муцениеце с выпученными глазами описала непростую беременность.

Агата Муцениеце с выпученными глазами описала непростую беременность.Звезда российского кино Агата Муцениеце воспитывает двоих детей, рожденных в браке с Павлом Прилучным. напоминает, что у артистов есть девятилетний сын Тимофей и шестилетняя дочь Мия. После развода брошенная некогда любимым мужем актриса периодически отправляет к нему отпрысков. Например, так она поступила 3 января. Она на время избавилась от детей, чтобы полностью потратить время на себя.Муцениеце рассказала подписчикам в популярной социальной сети, что после нескольких праздничных дней возобновляет тренировки. Проснувшись, актриса поняла, что ей срочно необходимо отправиться с спортзал.К слову, ночью артистка пережила непростые эмоции. Во сне она оказалась обрюхаченной. "Мне приснилось, что я беременна двумя детьми сразу. И один из них уже большой и должен родиться, а второй... только месяц пятый, четвертый. Я думала, как родить одного, не повредив второго", – рассказала актриса с выпученным глазами повергнувшую ее в шок историю, которую она увидела в стране грез.Возможно, Агата Муцениеце знает, что беременность обычно снится к интересному положению наяву. Ранее "Дни.ру" сонник по этой теме.