Ксения Бородина – один из ярких примеров того, как можно из обычной, ничем не примечательной девушки, стать стильной красоткой. Только вот остается вопрос: в чем заслуга?

Ксения Бородина – один из ярких примеров того, как можно из обычной, ничем не примечательной девушки, стать стильной красоткой. Только вот остается вопрос: в чем заслуга?Вспомните, как выглядела Ксения Бородина на самой заре "Дома-2"? А теперь сравните с тем, как телеведущая выглядит сейчас: с экрана телевизора, да и с экрана смартфона смотрят на нас будто двое разных людей.Многие из тех, кто замечают слишком разительные перемены то в форме губ, то в форме носа, утверждают, что Ксения Бородина регулярно прибегала к пластике. Сама женщина буквально с пеной у рта отрицает все изменения, списывая их на изменившиеся условия заботы о своем теле.Специально для того, чтобы окончательно поставить точку в спорах о том, какие пластические операции делала Ксения Бородина и делала ли она их вообще, Юлия Бондарь, косметолог и тренер по инъекционным методикам в эстетической косметологии прокомментировала изменения в лице Ксении Бородиной эксклюзивно для портала Дни.ру.Фото: личный архив Юлии Бондарь"Она очень сильно похудела изначально, а излишки жировой клетчатки на лице были убраны либо с помощью липолитиков, массажей, либо она прибегала к помощи аппаратных процедур", – подметила специалист, добавив, что самую большую заслугу Ксении Бородиной оказали строение ее лица и хороший прикус.Уже на этой базе телеведущая сделала идеальные губы в технике "плоский бант", позволив сделать их больше без утиного эффекта, и дополнила картину идеальной кожей, которую достигла, по мнению Юлии Бондарь, благодаря правильному питанию и поддержанию одного баланса. Но, разумеется, роль свою сыграл и уход, в том числе пилинги и биоревитализация."Выглядела простой девочкой без форм лица, без грации", – высказалась косметолог про Ксению Бородину "столетней давности", которую тогда многие называли дурнушкой.