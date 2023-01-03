Юлия Ковальчук уже многие месяцы живет, окруженная слухами об их с Алексеем Чумаковым предстоящем разводе: то в постелях супругов окажутся какие-то посторонние люди, то общественность начнет делить их скрываемого ото всех ребенка. Тут не расслабишься!

Юлия Ковальчук уже многие месяцы живет, окруженная слухами об их сАлексеем Чумаковым предстоящем разводе: то в постелях супругов окажутсякакие-то посторонние люди, то общественность начнет делить ихскрываемого ото всех ребенка. Тут не расслабишься!Поэтому улучив момент затишья в плотном графике, Юлия Ковальчук, перед этим бросившая Алексея Чумакова с ребенком за пределами кадра,осталась в полном одиночестве и поэтому всласть отдалась под прицел объектива фотографа. Кружилась, смеялась, а на одном из снимков подняла свои голые ножки выше самой головы. На что только не пойдешь ради удовольствия лицезреть живые задорные снимки!Для того, чтобы сопроводить фотокарточки, Ковальчук написала большой пост для своего личного блога, где порассуждала о том, что такое женское счастье. По ее мнению, женское счастье это реализация сразу в нескольких областях: в карьере и в материнстве. Плюс, каждой представительнице слабого пола нужно ощущать поддержку семьи, ведь тогда, как отметила Юлия, "любой человек готов свернуть горы".Подписчики, наткнувшись на новый контент в личном блоге певицы, буквально визжали от восторга. И ведь было из-за чего: на жене Алексея Чумакова красовалось сверкающее платье с опушкой, серебряные босоножки и припорошенные снегом ели на заднем плане. Настоящая сказка!"Какие замечательные слова, как всегда, проникновенно и в самое сердце", – прокомментировала одна из подписчиц рассуждения Юлии Ковальчук.