Астролог Лилия Любимова представляет гороскоп на неделю – со 2 по 8 января 2023 года.

Астролог Лилия Любимова представляет гороскоп на неделю – со 2 по 8 января 2023 года.2023-й, видимо, хочет нам понравиться, поэтому начинает с очень приятных влияний. А может быть, небесная канцелярия сжалилась и решила перестать жестить? Так или иначе, эта неделя обещает быть достаточно комфортной. У нас будут дни и для лени, и для активного отдыха.Начнется год с активности мечтательного Нептуна: кажется, проблем с фантазией в Новогоднюю ночь и 1 января не будет даже у циников и материалистов. Творческие люди в это время смогут написать прекрасные стихи или картины, а влюбленные найдут очень проникновенные слова для объяснений.Кстати, о любви: эта тема входит в топ и будет актуальна для многих. 1-3 января страсть будет подогревать парочка Венера / Плутон, а с 6 числа – Венера / Марс. Кажется, мы обнаружим вокруг себя немало новых пар или заметим повышение градуса романтики.Будет на каникулах и волнующий мистический момент – полнолуние в ночь перед Рождеством. Совпадение? Не думаем! Полная Луна в Раке в ночь с 6 на 7 января – это возможность не только загадать желание, но и углубиться, отнестись серьезно к своим и чужим потребностям, попросить прощения или объясниться.Присутствие Урана и Меркурия в конфигурации полнолуния говорит о том, что на Рождество многие из нас получат впечатляющие новости или додумаются до чего-то важного. Это будет время прозрений, инсайтов, гаданий, знакомств с необычными людьми.Покупки в эти дни лучше не делать, равно как и прически, косметические процедуры. Высока вероятность того, что вы сделаете выбор в пользу слишком экстравагантных вариантов, которые потом окажутся неуместными.Ближе к 8 января станет понятно, удалось ли вам отдохнуть и начать новую жизнь с 1 января, если вас еще вдохновляет такая тема. Если нет – подумайте, по душе ли вам эти перемены, может быть вам нужны совсем другие цели?ОвенНевзирая на выходные, Овнов будет волновать тема денег, заработков. Среди тех, кому придется работать на каникулах, будет немало Овнов. В этом есть и положительный момент: ваш мозг сейчас заточен на получение прибыли, а не на поедание оливье и просмотр сериалов. Делайте то, что вам интересно!ТелецВы начнете год с Луной в вашем знаке, а продолжите с активным Ураном, который будет взаимодействовать с Меркурием и Солнцем. Вам удастся эффектно выглядеть и обращать на себя внимание в любой компании. Дальние поездки, экскурсии, походы в музеи, чтение книг будут вашими источниками ресурса.БлизнецыВенера активизирует ваш Марс ближе к концу недели, а точный аспект между ними произойдет уже 9 января. Это отличное время для того чтобы поработать над отношениями, познакомиться с кем-то интересным, обдумать свои прошлые любовные истории. Вам также показаны спа-процедуры, массаж, уход за кожей.РакПолнолуние в вашем знаке – заключительная точка года. 2022-й закончится для вас по-настоящему в рождественскую ночь с 6 на 7 января. В это время хорошо заканчивать дела и проекты, мысленно прощаться с тем, что больше не нравится, неактуально. Побудьте немного эгоистами, отдыхайте так, как вам хочется.ЛевЗабота о себе – ключевая задача Львов на каникулах. Посвятите эту неделю здоровью, расслаблению, внимательному отношению к себе. Подумайте, как изменить свой график или расписание, чтобы в 2023-м у вас оставалось больше времени на отдых и сон. Попробуйте заняться йогой, растяжкой, сходите в бассейн.ДеваЗемные знаки будут акцентированы на этой неделе: планеты в Козероге и Тельце делают погоду в зодиаке. Вам будет легко взаимодействовать с людьми и миром в целом, потому что все вокруг будут говорить на вашем языке. Любимые занятия будут приносить вам максимальное удовольствие.ВесыВы окажетесь среди тех, кого не отпустят вопросы работы, бизнеса, денег и карьеры. Возможно, вам придется работать или много думать об этом. Если нужно пройти тренинг на каникулах или составить бизнес-план, то у вас все получится. И все же переключайтесь периодически на отдых, семью и развлечения.СкорпионВ личной жизни Скорпионов произойдут примечательные события, или вы узнаете что-то новое о своих партнерах. Среди тех, кто соберется после каникул идти в ЗАГС, будет немало Скорпионов. Полнолуние в родственном знаке Рака поможет принять решение об учебе, отпуске, поездках, планах на лето.СтрелецСтрельцы будут либо много тратить, либо сильно экономить, но в любом случае часто думать о деньгах. Возможно, вы запланировали объехать магазины и присмотреть дорогостоящие вещи – это хорошая затея. Но чтобы к понедельнику чувствовать себя отдохнувшими, позвольте себе развлекаться и веселиться.КозерогВы среди главных действующих лиц этих каникул: к вам будут прикованы взгляды и в реальной жизни, и в соц.сетях. Если есть желание как-то выделиться, произвести впечатление, у вас это получится. Уран поможет вам достичь успехов в творчестве, а полнолуние принесет решение, касающееся партнерских отношений.ВодолейВам стоит хорошенько отдохнуть на каникулах, ведь впереди очень насыщенный событиями год. Уже 3 января в ваш знак пожалует Венера, помогая вам в делах земных, материальных, а также касающихся внешнего вида. Отправляйтесь в салон красоты, на приятные процедуры, или на шопинг – пришло время преображения.РыбыРыбы будут много общаться на каникулах и получать от этого пользу. Новые знакомства, встречи, походы в гости, подписки на новые каналы и группы, расширят ваш опыт и понимание своего места в этом мире. Отдых, связанный с творчеством, спортом и детьми принесет вам радость и отличное настроение.