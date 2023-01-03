На хулиганов, возможно, заведут уголовное дело.

Жительница Коврова Оксана Чакина пострадала от взрыва петарды в новогоднюю ночь. ЧП произошло в микрорайоне Малеевка.Молодые люди, отмечая праздник, вставили пиротехнику в ножку лавочки возле местного ДК. После детонации она разорвала металл. Один из осколков угодил в ногу ковровчанки. У женщины потекла кровь. Пострадавшую отвели на соседнюю лавку, где и оказали первую помощь. Сейчас её здоровью ничего не угрожает.Оксана не стала писать заявление в полицию, но МВД все равно проводит проверку. На хулиганов, возможно, заведут уголовное дело.