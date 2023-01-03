Валерия Меладзе встретили бурными аплодисментами за границей.

Валерия Меладзе встретили бурными аплодисментами за границей.В канун Нового года Валерий Меладзе вместе с другими известными артистами из России выступил на гала-вечере в Дубае, куда можно было попасть, заплатив минимум полсотни тысяч рублей. В Сети появилось множество видеозаписей 57-летнего выступления исполнителя хита "Салют, Вера". Самыми популярными и обсуждаемыми стали кадры, на которых супруг Альбины Джанабаевой якобы тихо говорит: "Слава Украине!". Так певец ответил разгоряченному фанату, который выкрикнул то же самое.Это прокомментировала известная патриотка, звезда фильма Леонида Нечаева "Про Красную Шапочку" Яна Поплавская. 55-летняя артистка крайне возмущена тем, что сказал Меладзе. "Не может быть этот немолодой, седовласый вяло и стыдливо шепчущий артист "Слава Украине" народным артистом Чеченской Республики", – считает актриса. То есть она попросту похоронила Меладзе для общества как артиста. Получается, что в Дубае менеджеры вытащили, образно говоря, мертвое тело некогда уважаемого в России певца, заплатив тому бешеные деньги, чтобы публика повеселилась, развлеклась, потешилась.При этом некоторые не исключают, что опального Меладзе просто подставили. Такое мнение высказал музыкальный продюсер Павел Рудченко в беседе с . Он допускает, что артист вовсе не произносил известное на Украине "приветствие". Мол, так называемые фанаты могли намеренно выставить своего кумира как союзника.