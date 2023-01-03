4 января 2023 года отмечается Настасьин день. Православные христиане почитают великомученицу...

4 января 2023 года отмечается Настасьин день. Православные христиане почитают великомученицу Анастасию Узорешительницу.Она помогала христианам, подвергнувшимся гонениям со стороны язычников, освободиться от уз страха. Из-за чего ее и нарекли Узорешительницей.Что категорически запрещалось делать 4 января?Не стоит в этот день ходить по дому босым, лучше надеть теплые носки или тапки, иначе можно лишиться финансового достатка.Нельзя плохо относиться к животным. Предки верили, что тот, кто обидит питомца 4 января, будет весь год хромать и жаловаться на головные боли.Запрещается в праздник делать себе татуировки или прокалывать уши, так как 4 января раны будут заживать медленно.Не нужно устраивать шумных гуляний и употреблять алкоголь, иначе в ваш дом проникнут злые духи.Что можно делать 4 января:В этот день крестьяне готовились к Рождеству, а также начинали готовить еду к празднику. Из свинины делали домашнюю колбасу.Девушки на выданье и замужние женщины в этот день вышивали особые полотенца. Считалось, что они станут надежными оберегами во время родов, как для матери, так и для младенца.Те, кому в этот день выпало родить, считались счастливыми. По народным поверьям, роды пройдут легко, а малыш появится на свет крепким и здоровым.Анастасия считается покровительницей беременных, ей молились, чтоб беременность прошла без осложнений. В этот день, с молитвами к Святой, женщины вышивали полотенце, которое должно было помочь благополучно разрешиться от бремени.В этот праздник обязательно нужно было сходить в церковь и попросить помощи у святой в рождении здорового малыша, а также защитить род от арестов.Приметы на 4 января:На Руси в Настасьин день определяли, какой будет погода в октябре: если пошел снег, значит осень будет дождливой, если светит солнце – теплой;Пошел снег – скоро потеплеет;Птицы греются у окна – принесут несчастья;Домашние питомцы много едят – сильно похолодает;Разбилось стекло – к счастью.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos