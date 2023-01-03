В Сети обсуждают, что Борису Корчевникову якобы стало хуже.

В Сети обсуждают, что Борису Корчевникову якобы стало хуже.Несколько лет назад Борис Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли. Справившись с проблемой журналиста настигла еще одна: он стал терять сто слухом. Было немало доказательств того, что телеведущий с трудом слышит своих собеседников во время съемок передачи "Судьба человека". Также люди сплетничали, что журналист использует слуховой аппарат.Корчевников оставляет появляющуюся в интернете информацию касательно его здоровья без комментариев и продолжает работать на телевидении. Недавно зрители заметили странности в поведении Бориса – мимика перестала быть богатой, а речь – внятной. Телеведущий явно с трудом общается с героями свой передачи, он дольше подбирает слова, что, конечно, на него не похоже.На страшную информацию о состоянии Корчевникова обратил внимание блогер Антон Суворкин, более известный как Anton S. "Он устал, он тяжело болен. Все, что ему нужно, – это покой, а не, уж точно, сидеть по камерой. Ему шепчут, он не понимает, о чем речь. Он читает по губам", – сказал сплетник. Как его, так и народ в целом данные о здоровье российской телезвезды доводят до дрожи.