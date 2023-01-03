По региону продолжает путешествовать полицейский Дед Мороз - он уже побывал в Кольчугинском,...

По региону продолжает путешествовать полицейский Дед Мороз - он уже побывал в Кольчугинском, Александровском, Ковровском районах, а так же в областном центре.- Дед Мороз пришел к нам в гости с хрупкой белоснежной гостью. Он назвал её дочуркой - эта девочка Снегурка!Новогодний волшебник в погонах наградил победителей регионального этапа Всероссийского конкурса рисунка "Мои родители работают в полиции". Ребята побывали на новогоднем спектакле Областного театра Драмы, для них устроили экскурсию по дежурной части и встречу с главным полицейским региона. Так же ребята помогли сотрудникам МВД в профилактической работе...- Валерий Витальевич, мы сегодня для граждан города Владимира провели небольшую профилактику - как спастись от звонков мошенников!