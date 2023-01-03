Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в двухквартирном жилом доме на улице Юбилейная в...
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в двухквартирном жилом доме на улице Юбилейная в Ктржаче.
Сообщение о пожаре поступило в 11.08. На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение в одной из квартир одноэтажного дома, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
Пожарные не допустили распространения огня на весь дом и ликвидировали пожар на площади 60 кв. м. Погибших и пострадавших нет.
К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 8 человек личного состава.
Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.