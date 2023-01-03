Православные верующие 3 января 2023 года отмечают церковный праздник Прокопьев день. Что можно и нельзя делать сегодня, узнали Дни.ру.

Православныеверующие 3 января 2023 года отмечают церковный праздник Прокопьев день. Что можнои нельзя делать сегодня, узнали "Дни.ру".ИсторияПрокопьев день — это народное название дня памяти блаженногоПрокопия Вятского. Он жил в 16-17 веках и вошел в историю как "Христа радиюродивый". В детстве он упал с лошади, чуть не умер, но после молебна иокропления святой водой стал здоровым. В возрасте 20 лет Прокопий отверг всемирские страсти и принял на себя подвиг юродства. Он голодал, замерзал, терпел униженияи насилие во имя Господа, а тот его наделил даром предвидения. Блаженныйпредсказывал будущее без слов, но наглядно. В возрасте 49 лет Прокопий отошел кБогу, а со временем православные люди стали почитать его в церковный праздник 3января.Что можно делать сегодняСогласно обычаю, на Руси в Прокопьев день проверяли зерновыезапасы провизии и заботились о ее сохранности. В наши дни традиция изжила себя,но жителям частных домов стоит проверить, нет ли в стенах щелей, которые проделалимелкие грызуны.В церковный праздник 3 января 2023 года есть обычайвстречать рассвет на морозе. По преданию, так делали предки с искренней верой,что блаженный Прокопий Вятский передает им благодать через лучи солнца.Ну а незамужним девушкам можно сегодня мести полы, ну или покрайней мере убираться дома. Есть поверье, что чем больше в этот день "наметено",тем больше счастья привалит. А еще в Прокопьев день можно готовить отвары изцелебных трав. В церковный праздник стоит заняться оздоровлением, так какблаженный Прокопий Вятский был близок к врачеванию.Что нельзя делать в Прокопьев деньПродолжается рождественский пост, так что 3 января мясо в рационе под запретом.То, что нельзя делать сегодня, можно перечислять долго: завидовать, предавать,ссориться, обижать, ругаться… Все негативные эмоции и дурные деяния в церковныйпраздник придется пресекать, даже если соблазн велик.Удивительно, но на Руси поговаривали, что в Прокопьевдень нельзя никому словесно желать здоровья. Якобы из-за этого беды будутвершиться. Ну а еще нельзя сегодня подбирать сомнительное с земли, что тебе непринадлежит. Народ верил: возьмешь чужое — потеряешь свое.