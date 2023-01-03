Валерию Меладзе не позавидуешь. Те, кто еще вчера напевал хиты артиста, внезапно отвернулись от него.

Валерию Меладзе не позавидуешь. Те, кто еще вчера напевал хиты артиста, внезапно отвернулись от него.В канун Нового года Валерий Меладзе выступил на гала-вечере в Дубае. В тот вечер блистали и другие российские артисты, но оскандалиться успел лишь 57-летний исполнитель хита "Иностранец". В Сеть просочилось видео, на котором певец якобы шепчет "Героям слава" в ответ на приветствие одного из фанатов "Слава Украине". Однако кадры вызывают сомнения, поскольку качество картинки и звука оставляют желать лучшего.Но некоторые россияне уже сделали выводы. Они пытаются добиться наказания для Меладзе, который, по их мнению, ответил на украинский националистский лозунг. Как заявляет телеграм-канал "Звездач", в Следственный комитет России и Генпрокуратуру поступили обращения с требованиями запретить Валерию въезд в РФ, лишить его гражданства, всех званий, а также запретить его песни.Напомним, Меладзе является заслуженным артистом России с 2006 года, народным артистом Чеченской Республики с 2008-го, а также членом Общественной палаты Красногорска. Он неоднократно становился лауреатом российских музыкальных премий "Песня года" и "Золотой граммофон", является обладателем премий "МУЗ-ТВ" и RU.TV.Ранее о скандале с участием Валерия Меладзе высказывалась актриса Яна Поплавская. Она считает, что певца нужно лишить звания народного артиста Чеченской Республики. Ее слова "Дни.ру".