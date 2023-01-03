Синоптики прогнозируют во Владимирской области 4 января усиление минимальных ночных...

Синоптики прогнозируют во Владимирской области 4 января усиление минимальных ночных температур.Ожидается температура воздуха от −9 до +1 градус.И сильная - на уровне 94 процентов - облачность, сообщает сервис VisualCrossing.Кроме того, будет идти снег, а скорость ветра составит до 9,2 м/с.По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью на 04 января во Владимире и по области ожидается снег, местами сильный, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи. А также нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ.Ночной сильный снег утром должен ослабнуть. В середине дня осадков не предвидится, а ближе к вечеру они возобновятся, но будут идти еще слабее, сообщает sinoptik.Атмосферное давление 757 мм рт. ст.4 января отмечается день Анастасии Узорешительницы. К этой святой обращались в молитвах для легкого течения беременности и родов. В этот день, с молитвами к святой, женщины вышивали полотенце, которое должно было помочь благополучно разрешиться от бремени. В народе приметили, каким день будет на Анастасию, таким будет и октябрь.Фото https://www.pxfuel.com