Главные новости к этому часу:
Личность установлена.
- Протаранил павильон с людьми - и скрылся....
Главные новости к этому часу:
Личность установлена.
- Протаранил павильон с людьми - и скрылся. Во Владимире задержан владелец машины, въехавшей в автобусную остановку.
Лучший подарок.
- Первенцы Нового года. Во Владимирском областном перинатальном центре в новогоднюю ночь родилась двойня.
Самое заветное.
- И чего хотят дети? Губернатор региона Александр Авдеев вручил подарки в рамках акции "Ёлка желаний".