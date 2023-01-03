Главные новости к этому часу: Личность установлена. - Протаранил павильон с людьми - и скрылся....

Главные новости к этому часу:Личность установлена.- Протаранил павильон с людьми - и скрылся. Во Владимире задержан владелец машины, въехавшей в автобусную остановку.Лучший подарок.- Первенцы Нового года. Во Владимирском областном перинатальном центре в новогоднюю ночь родилась двойня.Самое заветное.- И чего хотят дети? Губернатор региона Александр Авдеев вручил подарки в рамках акции "Ёлка желаний".