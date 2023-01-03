Подведем итоги дня вместе: Личности установлены. - Во Владимире задержали водителя,...

Подведем итоги дня вместе:Личности установлены.- Во Владимире задержали водителя, протаранившего остановку, и серийного взломщика банкоматов. Первый криминальный "улов" нового года.Парад идей.- Весёлые, смешные, незаурядные. В областной столице прошла битва снеговиков, которые сделаны вовсе не из снега.Год - за минуту.- Таймлапс - из сердца города. Мэрия Владимира выложила красивое видео Соборной площади - 365 дней 2022-го за полторы минуты.