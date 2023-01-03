Подведем итоги дня вместе:
Личности установлены.
- Во Владимире задержали водителя,...
Подведем итоги дня вместе:
Личности установлены.
- Во Владимире задержали водителя, протаранившего остановку, и серийного взломщика банкоматов. Первый криминальный "улов" нового года.
Парад идей.
- Весёлые, смешные, незаурядные. В областной столице прошла битва снеговиков, которые сделаны вовсе не из снега.
Год - за минуту.
- Таймлапс - из сердца города. Мэрия Владимира выложила красивое видео Соборной площади - 365 дней 2022-го за полторы минуты.