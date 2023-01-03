Алла Пугачева, в отличии от почти всех звезд шоу-бизнеса, не сидит в соцсетях целыми днями, не делится каждым своих чихом или мыслью. Но именно по этой причине любые перемены в ее внешнем виде и заметны так сильно.

Алла Пугачева, в отличии от почти всех звезд шоу-бизнеса, не сидит всоцсетях целыми днями, не делится каждым своих чихом или мыслью. Ноименно по этой причине любые перемены в ее внешнем виде и заметны таксильно.Накануне Нового года Алла Пугачева поделилась видеороликом, в котором захотела передать новогоднее послание для бывших, как подумали многие, соотечественников. Но в то же время она рассказала о своем состоянии, которое было очень ярко подкреплено ее изменившимся внешним видом. Сопроводила его она, к слову, подписью "Спаси Бог".Скукоженная и буквально завязавшаяся в узел Пугачева сидела на кресле, надев на себя канареечного цвета шубу, что должно было подчеркнуть ее энергичность и задор, но лишь "оттенило" фильтры, с которыми ее сняли. Эффекты, к слову, так размыли лицо певицы, что от него остались лишь два темных пятна вместо глаз, которые напугали нескольких подписчиков, ведь из-за них могло создаться впечатление, что Примадонна болеет.Пожилая женщина изо всех сил, как подметили многие, улыбалась и рассказывала о том, как же сильно она счастлива после своего побега из России, ведь теперь ее окружают люди, у которых есть "совесть, честь и достоинство". После того, как она прошептала свои последние слова, видео оборвалось.Комментаторы в Сети, однако, разнесли "счастливую" Примадонну буквально на щепки."Демонстрация благополучия и счастья не поможет”, "Хоть бы рот с мылом помыла", "Все лучшее уже в прошлом и его уже никогда не вернуть", – проехались комментаторы по Алле Пугачевой.