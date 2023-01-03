Редакция Дни.ру предлагает проверить, насколько внимательно вы смотрели новогодние фильмы и сможете ли вы определить, какой праздничный стол относится к какой из кинокартин.

Редакция "Дни.ру" предлагает проверить, насколько внимательно вы смотрели новогодние фильмы и сможете ли вы определить, какой праздничный стол относится к какой из кинокартин.Пару дней назад мы все доели прошлогодние салаты и холодец, сопроводив все это кусочком прошлогоднего хлеба. Теперь же, насытившись пищей для тела, пора задуматься о пище для головы.Предлагаем немного поломать голову и попытаться вспомнить: как же выглядел праздничный стол в каждом из фильмов, который мы смотрели десятки раз.Итак, давайте начинать!