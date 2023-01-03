22 мая прошлого года Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила гражданство Израиля. А накануне присоединения к России новых территорий Примадонна из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом спешно улетела на Землю Обетованную. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из нашей страны. О ее будущем рассказала Ксения Губина – профессионал по работе с родовыми программами и стратегиями номер 1 в России, автор уникальных и действенных методик, игр и практик, личный консультант владельцев крупного бизнеса.

22 мая прошлого года Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила гражданство Израиля. А накануне присоединения к России новых территорий Примадонна из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом спешно улетела на Землю Обетованную. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из нашей страны. О ее будущем рассказала Ксения Губина – профессионал по работе с родовыми программами и стратегиями номер 1 в России, автор уникальных и действенных методик, игр и практик, личный консультант владельцев крупного бизнеса."Пугачева и Галкин* в прошлом году вступили в тяжелыйдля себя период – период "перехода состояний", – говорит Губина. – И у Аллы, иу Максима в роду были истории потери репутации и упадок родовой амплитуды. Исегодня они снова переживают ее. Причем отъезд Пугачевой и Галкина былнеизбежен. Эта программа заложена в родовом сценарии обоих. Ведь у их предковуже были сложные выборы в жизни, а теперь Алла и Максим просто повторяютродовые сценарии, сами того не осознавая".В новом году, как полагает , оба почувствуют ещебольшее снижение интереса и уважения публики, за что уже сейчас начали себявинить. Что же касается финансовой сферы, то тут зубы на полку Примадонне и еепятому мужу пока класть не придется. "У них есть хорошие накопления запрошлые годы", – поясняет эксперт.Особое внимание звездной паре следует обратить на здоровье. "У Максима будет депрессивное состояние, перепадынастроения, – считает Губина. – А вот у Аллы я вижу наличие какого-тоболезненного процесса в организме. Само это заболевание не станет критичным, номожет мешать комфортной жизни. Связано оно с опорно-двигательным аппаратом. Ивыздоровления не предвидится – это возрастные необратимые изменения. В новомгоду я вижу проблемы у кого-то из членов семьи Пугачевой – либо тяжелое состояние,либо даже смерть".Что же касается отношений Пугачевой с пятым мужем, то тутприятного мало. "Скорее всего, они станут жить отдельно, будут выяснятьотношения, – предупреждает Губина. – Просто в 22 году они прошли точкуневозврата, когда нельзя вернуть привычное окружение, общение и семейный уклад.А сейчас начинаются испытания неудачами, болезнями и упущенными возможностями.Особенно у Аллы мы наблюдаем жуткий отток энергии. А это приводит к конфликту имелким стычкам в отношениях, неудовлетворенности, печали".Многим интересно вернутся ли Пугачева и Галкин из Израиля вродные палестины. "Нет, в ближайший год ни Алла, ни Максим на родине непоявятся, – заверила . – Они будут пытаться построить песчаный замок нановом месте, что будет очень сложно из-за активации негативных родовыхпрограмм, которые прежде были в спящем режиме".*Внесен Минюстом в реестр лиц-иноагентов