Животные были напуганы и с трудом передвигали копыта. Многие из них по несколько раз разъезжались на льду и падали.

Инцидент произошёл в селе Небылое Юрьев-Польского района. Водитель заснял, как стадо коров пыталось пройти по обледенелой дороге. Видеозапись появилась в .Животные были напуганы и с трудом передвигали копыта. Многие из них по несколько раз разъезжались на льду и падали.Коров держат на местной ферме. В комментариях написали, что работники СПК решили вывести их погулять, но не учли погодные условия. Также в одном из комментариев было сказано, что животные сами вышли на улицу, и никто из них не пострадал.