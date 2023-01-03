Во Владимире вечером 2 декабря водитель Infinity на полном ходу врезался в остановку с людьми на улице Гастелло, развернулся и уехал на разбитой машине с места аварии. По словам очевидцев,

Во Владимире вечером 2 декабря водитель Infinity на полном ходу врезался в остановку с людьми на улице Гастелло, развернулся и уехал на разбитой машине с места аварии. По словам очевидцев, пострадал ребенок, у него внутричерепная травма и гематома. Пользователи соцсетей утверждают, что водитель иномарки был пьян. Легковушка выезжала с поворота на Гастелло, когда водитель потерял