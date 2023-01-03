Как заверили в мэрии, по ГОСТу применяемую смесь с повышенным содержанием битума и минерального порошка разрешено использовать при температурах до -10.

Во Владимире на латание дыр на мосту через Клязьму израсходовали тонну литого асфальтобетона. Специалисты ЦУГДа занимаются локальным ямочным ремонтом.Как заверили в мэрии, по ГОСТу применяемую смесь с повышенным содержанием битума и минерального порошка разрешено использовать при температурах до -10. Выпадение незначительных осадков также не мешает работе коммунальщиков.Напоминаем, что по вопросам уборки дорог следует звонить по номеру: 8-960-721-49-49.