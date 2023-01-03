Самая творческая схватка. Сегодня в парке Добросельский состоялась уже традиционная битва...

Самая творческая схватка. Сегодня в парке Добросельский состоялась уже традиционная битва снеговиков. Какими их сделали юные жители Владимира - расскажет Анастасия Сахарова.Праздничные, весёлые и даже серьезные снеговики. Снег не липкий, поэтому в ход пошли другие материалы.Вера Уланова, участница "Битвы снеговиков":- Наш снеговик из красок и ткани.- Что ж ты ему синее лицо сделала?- Замерз.-А как его зовут?- Надя!Снеговик-невеста. По крайней мере, с первого взгляда. Однако, по задумке пятилетней Елизаветы Базаркиной ее "экспонат" украшает вовсе не фата..Елизавета Базаркина, участница "Битвы снеговиков":- По мнению ребенка, она собирается в школу. Это школьная форма у нас.- Я просто хочу очень скорее пойти в школу, и мне очень нравится в школе.- А чем ты будешь заниматься в школе, как думаешь?- Я думаю, буду лепить из пластилина.Полина Кутяева - уже опытный участник, это ее вторая работа "по дереву". В прошлом году девочка смастерила снеговика-кота.. И не победила. В этом году Полина надеется: ее снеговик сразит красотой всех членов жюри. Готовились они с бабушкой основательно.Полина Кутяева, участница "Битвы снеговиков":- Это у нее юбочка, на которую попали снежинки. Она надела жилеточку, шапочку, чтобы ей было не холодно. Она улыбается всем. Потому что у нее хорошее настроение. Что зима пришла, снежок идет.Всего в "битве снеговиков" приняли участие 15 семей. В таком формате конкурс проходит в Добросельском парке во второй раз. И организаторы отмечают, что творцы уже вышли на новый уровень.Анастасия Долгушина, "Кот-учёный":- Интересные те, которые уже кто-то подготовил. Например, клепочки принесли, пуговки, юбочку. Мишуру принес. Они получились самые креативные.Помогают украшать снеговиков, конечно, мамы и бабушки. А папы вспоминают, как встретили Новый Год.Иван, житель Владимира:- В семейном кругу сначала 31 декабря. Потом 1-го января с друзьями весь день.. А сегодня у нас, получается, второе января? -Третье. -Ой, третье..Куда-то одно.. А второе куда делось?Пётр, житель Владимира:- Супер просто. Хороший Новый год. Главное, встретить, чтобы прошло все замечательно. С наступающим всех..... С Новым Годом! Всем здоровья, счастья и любви!Самый яркий классический, самый весёлый и самый креативный - в таких номинациях выбирали победителей "битвы". Лучшие творцы получили дипломы и подарки.Анастасия Сахарова. Егор Герасимов. Вести-Владимир