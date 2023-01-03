Владимирская полиция разыскивает водителя Infiniti, который вечером 2 января врезался в людную остановку на улице Гастелло и угнал с места, в то время как на остановке были два пострадавших

Владимирская полиция разыскивает водителя Infiniti, который вечером 2 января врезался в людную остановку на улице Гастелло и угнал с места, в то время как на остановке были два пострадавших ребенка. По предварительным данным УМВД России по Владимирской области, около 20:50 водитель не справился с управлением и врезался в остановку. В результате пострадали мальчик 2014 г.р.