ДТП произошло 2 января около девяти вечера на улице Гастелло во Владимире

ДТП произошло 2 января около девяти вечера на улице Гастелло во Владимире, - сообщает пресс-служба регионального УМВД. Автомобиль Infiniti влетел в остановку, на которой стояли люди.В аварии пострадали дети в возрасте 4 и 6 лет. Их отправили на амбулаторное лечение. Виновник происшествия покинул место аварии. На месте ДТП остался бампер и госномер автомобиля.Обстоятельства инцидента устанавливаются. Полиция ищет водителя иномарки.