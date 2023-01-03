Водитель Infiniti покинул место происшествия. Ночью его автомобиль нашли в одном из городских дворов.

Владимирские полицейские задержали водителя, который вечером 2 января , - сообщает пресс-служба областного УМВД. В результате ДТП пострадали дети в возрасте 6 и 4 лет.Водитель Infiniti покинул место происшествия. Ночью его автомобиль нашли в одном из городских дворов. На месте аварии виновник потерял бампер и госномер.По предварительным данным, за рулём находился 31-летний местный житель, работник фитнес-клуба. Правоохранители продолжают устанавливать детали произошедшего.