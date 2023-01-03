Полицейские задержали владельца автомобиля, который накануне въехал в автобусную остановку на...

Полицейские задержали владельца автомобиля, который накануне въехал в автобусную остановку на Горького во Владимире. В результате аварии травмы получили двое детей - четырех и восьми лет.Все произошло. около девяти вечера. Очевидцы говорят, темно-серый "Инфинити" выезжал с улицы Гастелло, не справился с управлением, вылетел с проезжей части и протаранил павильон, в котором стояли люди. А после, как ни в чем ни бывало, съехал с тротуара и уехал. На остановке остался бампер иномарки с госномером Ночью поврежденный автомобиль обнаружили в одном из дворов. По неподтвержденным данным, машина принадлежит 31-летнему жителю Владимира, мужчина работает фитнес-тренером. По факту ДТП проводится проверка.Фото из ВК