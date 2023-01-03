Молодогвардейцы, волонтеры Единой России и актеры областного театра кукол поздравили с Новым...

Молодогвардейцы, волонтеры "Единой России" и актеры областного театра кукол поздравили с Новым годом детей из владимирских пунктов временного размещения. Для ребят провели интерактивную программу и показали новогоднюю сказку.Новый год шагает по коридорам ПВРа и стучится в двери...- Здравствуйте! Какая красивая девочка нас встречает! Дедушка Мороз, посмотри!Сидя на руках у родителей, малыши тянут руки с бороде Деда Мороза. Ребята постарше - повторяют заученные стихи. Пятилетняя Даша ждала этой встречи с начала зимы.- Мишка, мишка, что с тобой? Почему ты спишь зимой? Потому что снег идет. Не малина и не мед.Татьяна Симоненко, жительница ПВР:- Ребята приехали, проходили по комнатам, поздравляли детей. Дети были счастливы. Одаренные подарками, хорошими эмоциями, позитивом и улыбками.Новогодние волшебники привезли все самое необходимое: сладкие наборы, подарки, целый мешок мандаринов и настоящее новогоднее чудо.Павел Кутузов, руководитель МГЕР по Владимирской области:- В этот раз мы пришли в пункт временного размещения и поздравили ребятишек. В этом нам помог областной владимирский театр кукол.Актеры театра привезли костюмы, декорации и выбрали лучшее из праздничного репертуара. Сказку про хитрую лису и растяпу серого волка - только на новогодний лад.Борис Кузов, актер Владимирского областного театра кукол:- "Ловись, рыбка, большая и маленькая". Наверняка, все дети с детства помнят эту сказку. Но у нас она еще проходит в канун Нового года, действие этой сказки. Где бабушка с дедушкой и волк с лисой все дружно встречают Новый год и едят пирожки вкусные-вкусные.Спектакль в актовом зале собрал аншлаг. Даже взрослые не смогли отказать себе в удовольствии посмотреть сказку. А завершился вечер интерактивной программой и раздачей сладких витаминов.Дарья Давыдова. Вести-Владимир.