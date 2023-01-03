Во Владимирской области на обледеневшей дороге упали коровы. От повсеместного гололеда страдают не...

Во Владимирской области на обледеневшей дороге упали коровы.От повсеместного гололеда страдают не только люди, но и животные. В социальных сетях появилось видео из Юрьев-Польского района, снятое, очевидно, местным водителем.- Вот так у нас посыпают дороги в Юрьев-Польском районе. Село Косагово - ни проехать, ни пройти...Машинам - не проехать, коровам - не пройти. Животные падают, пытаются ползком добраться до обочины. Некоторые, по итогу, так и остаются лежать на дороге. В комментариях люди переживают, все ли рогатые смогли добраться до фермы - в конце видео на проезжей части остаются лежать две коровы. Один из пользователей соцсетей отметил, что именно так накануне выглядел центр Суздаля. Только вместо коров - туристы.(Видео "Подслушано во Владимире")