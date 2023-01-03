Во Владимирской области появятся 3 модельные библиотеки. Минкульт опубликовал список победителей...

Во Владимирской области появятся 3 модельные библиотеки.Минкульт опубликовал список победителей конкурсного отбора на предоставление трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации нацпроекта «Культура».Поддержаны все 3 заявки от Владимирской области, сообщила пресс-служба АВО.Победителями стали: Аксеновская библиотека-филиал МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Гусь-Хрустального района», Центральная библиотека МБУК «Юрьев-Польская централизованная библиотечная система», Пекшинская сельская библиотека — структурное подразделение МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Петушинского района».Напомним, что к Новому году модельная библиотека открылась на базе филиала 2-ой Центральной городской библиотеки Владимира.Фото пресс-служба АВО.