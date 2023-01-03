Многоквартирный жилой дом № 7 по улице Октябрьская поселка Бавлены Кольчугинского района еще 2012...

Многоквартирный жилой дом № 7 по улице Октябрьская поселка Бавлены Кольчугинского района еще 2012 году был признан аварийным и подлежащим сносу. На сегодняшний день дом полностью расселен, но не снесен.При этом доступ внутрь помещений открыт, ограждения нет как у самого здания, так и по периметру земельного участка. Никаких строительных, восстановительных работ не ведется, консервация объекта не произведена.Доступ на указанный объект посторонних лиц, в том числе несовершеннолетних, не ограничен, что несёт угрозу причинения вреда их жизни, здоровью и не отвечает требованиям безопасности.По результатам проверки межрайонным прокурором в суд направлено исковое заявление об обязании администрацию Бавленского сельского поселения снести аварийный многоквартирный дом.Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, рассмотрение заявления находится на контроле межрайонного прокурора.Фото https://www.pxfuel.com/