Во Владимирской области прокуратура добивается устройства тротуара рядом с детским...

Во Владимирской области прокуратура добивается устройства тротуара рядом с детским садом.Муромской городской прокуратурой установлено, что на автодороге по ул.Ленина с.Якиманская Слобода тротуар отсутствуют. При том, что здесь водят детей МБДОУ «Детский сад № 6».Прокурор обратился с административным исковым заявлением в Муромский городской суд с требованиями обязать МБУ о.Муром «Дорожное хозяйство» оборудовать указанную автодорогу тротуаром, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Требования прокурора судом удовлетворены, исполнение решения находится на контроле.Фото https://www.pxfuel.com/