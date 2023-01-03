Во Владимирской области снегом занесло лифт на мосту к храму Покрова на Нерли. От имени московских...

Во Владимирской области снегом занесло лифт на мосту к храму Покрова на Нерли.От имени московских туристы с коляской передает "благодарность" ответственным лицам за неработающий в новогодние праздники лифт на жд-переходе ТГ-канал "Свободный копейщик".Сейчас попасть на к храму Покрова на Нерли не представляется возможным. Не только лифт не работает, но и дорожки к нему занесены целыми сугробами снега.Фото и видео ТГ-канал "Свободный копейщик".