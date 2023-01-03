Во Владимирской области за два дня нового года произошло 16 пожаров. По прогнозу в ближайшие дни...

Во Владимирской области за два дня нового года произошло 16 пожаров.По прогнозу в ближайшие дни во Владимирской области ожидается понижение температуры воздуха, что повышает риски возникновения пожаров, а также возможен риск получить обморожения при длительном нахождении на улице.Главное управление МЧС по Владимирской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности в период низких температур.Следует внимательно следить за отопительными и обогревательными приборами. Не оставлять их работающими без присмотра. Использовать только исправные обогреватели, заводского изготовления.Также необходимо следить за исправностью других электроприборов и электрооборудования, электропроводки.Родителям и законным представителям следует внимательно следить за детьми, не оставлять их без присмотра, не допускать детской шалости с огнём.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области