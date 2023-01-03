Происшествие произошло в микрорайоне Малеевка города Коврова. В соцсетях появились фотографии...

Происшествие произошло в микрорайоне Малеевка города Коврова.В соцсетях появились фотографии инцидента, и началась горячая дискуссия о женщине, пострадавшей от разорвавшейся в сквере петарды. Как рассказал инфопортал "ГородКовров.ru", новый год в этом районе традиционно встречают напротив ДК "Родина", где всегда многолюдно.Группа молодых людей пришла в сквер с пиротехникой и петардами. В качестве патрона они решили использовать ножку уличной лавочки. В трубку они зарядили петарду, которая при срабатывании разорвала металл. Металлические фрагменты разлетелись в разные стороны, один из них поранил ногу 43-летней Оксаны Чакиной, которая пришла в сквер с мужем.Пострадавшая сейчас дома, состояние удовлетворительное.– Мы были около лавочки, подошли ребята, стали вставлять петарду. Мы им сказали, что тут не надо, много народу. они никак не отреагировали. Мы отошли в сторону. Петарда улетела вверх, а трубу разорвало. Я почувствовала боль в ноге. Ко мне подбежали люди, сказали, что кровь подо мной. Потом увели на лавку и оказывали первую помощь. Перетягивали ногу ремнями…Заявлять в полицию пострадавшая от хулиганских действий пока не стала. Сейчас инцидент на контроле у участкового уполномоченного, вопрос о возбуждении дела пока открыт. Меж тем, Оксана в разговоре с нами больше думает не о возмездии, а о том, как поблагодарить медиков, оперативно приехавших по вызову и оказавших помощь.Фото "ГородКовров.ru"