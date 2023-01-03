Выборы главы администрации Судогодского района пройдут в конце января. Совет народных депутатов...

Выборы главы администрации Судогодского района пройдут в конце января.Совет народных депутатов Судогодского района перенес дату конкурса на замещение должности главы администрации с 19 на 27 января 2023 года.Место проведения прежнее - г. Судогда, ул Коммунистическая, д. 1б, здание райадминистрации, малый зал (2 этаж).Прием документов, необходимых для участия в конкурсе, осуществляется по 13 января 2023 года (включительно) по вышеуказанному адресу в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов.Напомним, что с середины декабря глава администрации Вяткинского сельского поселения Судогодского района Валерий Сафонов является врио главы райадминистрации.Его считают наиболее вероятным победителем конкурса на пост главы администрации.Фото сайт муниципального образования "Судогодский район" Владимирской области