Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о...

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов многоквартирного дома во Владимире.Речь идет о доме по улице Большой Нижегородской в городе Владимире. Здание, 1875 года постройки, разрушается, осыпается кирпичная кладка, кровля повреждена, из-за чего в жилых помещениях и местах общего пользования имеются сырость и плесень.В подвале постоянно происходят прорывы канализации, первый этаж затоплен. Неоднократные обращения граждан в уполномоченные органы по поводу признания дома аварийным и расселения жильцов результатов не принесли, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Ранее Председатель СК России поставил данную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В региональном следственном управлении расследуется уголовное дело.И вот теперь председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Владимирской области Андрея Александровича Ялина доклад о ходе и результатах расследования.Фото: ГТРК Владимир