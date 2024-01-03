Антициклон «Анналора» не собирается покидать Владимирский регион.
В четверг. 4 января, регион 33...
Антициклон «Анналора» не собирается покидать Владимирский регион.
В четверг. 4 января, регион 33 останется под влиянием периферии антициклона.
В регионе ожидается переменная облачность и обойдётся без осадков.
Температура воздуха по-прежнему существенно ниже климатической нормы, отметили специалисты.
Температура воздуха -20…-25°.
Ветер северо-восточный 3–8 м/с.
Атмосферное давление будет падать и составит 744 мм рт. ст., что ниже нормы.
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