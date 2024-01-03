Антициклон «Анналора» не собирается покидать Владимирский регион. В четверг. 4 января, регион 33...

Антициклон «Анналора» не собирается покидать Владимирский регион.В четверг. 4 января, регион 33 останется под влиянием периферии антициклона.В регионе ожидается переменная облачность и обойдётся без осадков.Температура воздуха по-прежнему существенно ниже климатической нормы, отметили специалисты.Температура воздуха -20…-25°.Ветер северо-восточный 3–8 м/с.Атмосферное давление будет падать и составит 744 мм рт. ст., что ниже нормы.Фото: https://www.freepik.com