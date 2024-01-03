Более трех тысяч жителей Владимирской области переехали из аварийного жилья в новые квартиры. В...

Более трех тысяч жителей Владимирской области переехали из аварийного жилья в новые квартиры.В канун Нового года ключи от нового жилья получили 120 жителей Вязников и сельского поселения Стёпанцевское Вязниковского района: по программе переселения в райцентре построен многоквартирный дом №6А по улице Ленина.В пятиэтажном двухподъездном доме было приобретено 51 жилое помещение общей площадью 1953,8 кв. метра. На переселение граждан в новые квартиры направлено 121,52 млн рублей.Также ключи от новых квартир получили 15 жителей Мурома. В числе новосёлов – переселенцы из аварийного жилья и очередники. В квартирах новенькой многоэтажки – индивидуальное отопление и базовая отделка стен, потолка и полов.За этот год бесплатное жильё в Муроме получили 87 семей. В рамках нацпроекта в 2019-2023 годах в округе расселено 49 аварийных жилых помещений общей площадью более 1600 кв. метров, в которых проживал 101 человек. На переселение граждан направлено 63,44 млн рублей.В 2022 – 2023 годах на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда во Владимирской области направлено почти 3 млрд рублей из бюджетов всех уровней, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Выделенные средства позволят до 1 марта 2024 года переселить 3660 человек с 58,6 тыс. кв. метров аварийного жилья. На сегодняшний день расселены 3058 человек.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области.