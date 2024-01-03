Голос в поддержку действующего курса отдала Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания...

Голос в поддержку действующего курса отдала Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области.Во Владимире продолжает работу региональный штаб поддержки выдвижения Владимира Путина на пост Президента Российской Федерации.Жители Владимирской области активно включились в процесс. Свои подписи ставят и ведущие политики региона. Голос в поддержку действующего курса отдала Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области. Отметим, подписной лист заполняется собственноручно. Для процедуры необходим только паспорт. Сбор подписей идёт во всех городах региона. В крупных торговых центрах во Владимире, Муроме, Александрове, Петушках и других городах установлены специальные стойки. Напомним, главные выборы страны состоятся 17 марта.