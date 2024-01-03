Голос в поддержку действующего курса отдала Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания...
Голос в поддержку действующего курса отдала Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области.
Во Владимире продолжает работу региональный штаб поддержки выдвижения Владимира Путина на пост Президента Российской Федерации.
Жители Владимирской области активно включились в процесс. Свои подписи ставят и ведущие политики региона. Голос в поддержку действующего курса отдала Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области. Отметим, подписной лист заполняется собственноручно. Для процедуры необходим только паспорт. Сбор подписей идёт во всех городах региона. В крупных торговых центрах во Владимире, Муроме, Александрове, Петушках и других городах установлены специальные стойки. Напомним, главные выборы страны состоятся 17 марта.