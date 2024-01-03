Организаторы шоу побоялись, что зрители и артисты получат обморожения.

В Суздале 3 января отменили ледовое шоу двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой. Оно было запланировано в этот день к показу дважды. Однако из-за 25-градусного мороза было принято решение отменить показы.Как сообщили в администрации города, кроме ледового шоу из-за морозов отменили пять анимационных праздничных программ с Дедом Морозом. «Новогодний переполох» должен был пройти на малой и большой сценах.Пока морозы не собираются покидать Владимирскую область — синоптики обещают, что холода будут держаться до 5 января. Среднесуточная температура воздуха будет опускаться ниже климатической нормы на 7-12 градусов, в регионе будут держаться до −25 градусов.