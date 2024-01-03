От ввода в эксплуатацию инфекционного корпуса ОКБ до больших надежд на завершение ремонта драмтеатра и восстановление когда-то знаменитой владимирской «Художки», но уже в перспективе.

От ввода в эксплуатацию инфекционного корпуса ОКБ до больших надежд на завершение ремонта драмтеатра и восстановление когда-то знаменитой владимирской «Художки», но уже в перспективе. Какие планы в 2023-м году осуществились, а с чем, увы, придётся подождать – вспоминаем вместе. В самом конце 2023 года на территории Областной клинической больницы запустили инфекционный корпус. Лицензию на медицинскую