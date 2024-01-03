Подставной родственник усопшего поймал за руку работавшего на кладбище вымогателя. Сотрудниками...

Подставной "родственник усопшего" поймал за руку работавшего на кладбище вымогателя.Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области в результате реализации оперативной информации установлено, что 65-летний мастер МУПа сообщил действовавшему в рамках оперативных мероприятий гражданину не соответствующую действительности информацию.А именно, что невозможно установленную с нарушением ограду на земельном участке, выделенном под захоронение. Как и согласовать место под будущее захоронение.Пообещав "решить вопросы", он завладел деньгами "просителя" в сумме 30 000 рублей.Сразу после получения дене его задержали, возбуждено уголовное дело.Устанавливаются и другие лица, которые могли быть причастными к кладбищенскому "бизнесу".Фото: Emil Kalibradov on Unsplash