В Барвиха Luxury Village прошла премьера спектакля Эти свободные бабочки. Это трогательная история о силе характера, отношениях с близкими и любви.

В "Барвиха Luxury Village" прошла премьера спектакля "Эти свободные бабочки". Это трогательная история о силе характера, отношениях с близкими и любви.Илья Бледный представил на суд театральных зрителей свой новый спектакль. Главные роли в нем исполнили Ольга Кабо, Агата Муцениеце и Аристарх Венес. Среди зрителей премьерного показа были замечены участницы группы "Тутси", Алика Смехова и Илья Гуров.По сюжету герой Аристарха Венеса – слепой парень Дональд, который мечтает стать музыкантом. Его мать, которую играет Ольга Кабо, слишком опекает сына, и тот отправляется на поиски свободы. Он встречает ветреную Джил в исполнении Агаты Муцениеце, и вместе они идут к своим мечтам.Режиссер рассказал о спектакле . Он отметил, что автор пьесы расписал подробно каждое действие героев, вплоть до шагов. Илья Бледный попытался переработать произведение в соответствии с современными реалиями."Понятно, что пьеса написана давно, но звучание современное. Именно потому как сейчас люди относятся друг к другу. Все равно эта пьеса про любовь, а любовь вечна", – поделился он.Героиня, которую играет Муцениеце, может показаться легкомысленной и поверхностной, но сама актриса отмечает, что она боится разбитого сердца и прячется за маской ветреной девушки.Илья Бледный считает, что в этой истории реальность и фантазия настолько сплетаются, что сложно даже отличить одно от другого. Но магия спектакля в том, что после его завершения всем зрителям становится понятно, что чудо все-таки произошло.