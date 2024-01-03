Смотрите Вести в 14.40: Столбик термометра во Владимирской области продолжает падать
- Большой...
Смотрите "Вести" в 14.40: Столбик термометра во Владимирской области продолжает падать
- Большой минус.
Температура приближается к минус тридцати. В парках отменяют праздничные гуляния... Какие правила нужно соблюдать при очень сильных морозах?
- Детская мечта.
Стоит только загадать желание. В роли зимнего волшебника - губернатор Александр Авдеев.
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Родились после боя курантов. Лев... и другие первые малыши 2024-го.