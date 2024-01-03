Смотрите Вести в 21.05: Какие еще коррективы в жизнь владимирцев внесли морозы? - Большой...

Смотрите "Вести " в 21.05: Какие еще коррективы в жизнь владимирцев внесли морозы?- Большой минус.Машины не заводятся, массовые мероприятия отменяются. Какие еще коррективы в жизнь владимирцев внесли морозы?- Сказочные премьеры.В кинотеатрах - премьера сразу двух семейных комедий. Их уже оценили первые зрители.- Все цели пирожены!И противомышиная оборона владимирских артиллеристов. Кот Пирожок на боевом дежурстве.