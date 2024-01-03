Многие в Новый год получают подарки, но далеко не все презенты могут по-настоящему радовать.

Многие в Новый год получают подарки, но далеко не все презенты могут по-настоящему радовать.Лучше потратить время на поиск подходящего подарка, чем дарить непонятно что. В этом материале "Дни.ру" рассказывают о 10 самых бесполезных подарках на Новый год.1. Статуэтки и фигурки. Согласитесь, что хочется получить подарок, который будет практичным и не станет просто занимать место на полке. Вещь, которая очень быстро покроется пылью, – самый бесполезный подарок на Новый год.2. Сувениры с символикой года. Хотя это может быть забавно и оригинально, но такие подарки быстро теряют свою актуальность и становятся бесполезными.3. Фрукты и сладости. Конечно, это можно съесть и получить удовольствие, но, как правило, такой подарок воспринимается как отсутствие фантазии. Человек, который получил такой презент, может подумать, что не так уж и дорог тому, кто подарок преподнес. Получать фрукты и сладости от мамы и бабушки приятно, но от близких и друзей – сомнительно.4. Недорогие вещи из китайских интернет-магазинов. Такие подарки могут выглядеть привлекательно на картинке, но на деле они могут оказаться низкого качества и быстро сломаться.5. Необычные предметы интерьера. Это могут быть вазы, подсвечники, фоторамки и т.д. Однако, такой подарок может не подойти к стилю интерьера и просто станет пылиться на полке.6. Подарочные сертификаты на услуги, которые не интересны человеку. Лучше выбирать сертификаты на услуги, которые человек давно хотел попробовать или посетить.7. Одежда, которая не соответствует размеру или стилю человека. Подобрать одежду для другого человека может быть сложно, поэтому лучше уточнить его предпочтения или выбрать другой подарок.8. Подарки, которые не соответствуют сезону. Например, зонты на лето или купальники на зиму.9. Косметика, которую человек не использует. Подарок должен быть персональным и соответствовать интересам и потребностям человека. Если вы не знаете, какую косметику использует человек, лучше выбрать другой подарок.10. Подарки, которые вызывают негативные эмоции. Например, шутки на грани фола или подарки с неприятными ассоциациями.Важно понимать, что каждый человек имеет свои вкусы и предпочтения, и то, что одному кажется хорошим подарком, может не понравиться другому. Но даже если подарок на Новый год не понравился, все равно уместна благодарность за проявленное внимание.