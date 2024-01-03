В новогодние каникулы кинотеатры Владимира радуют сразу двумя новинками. Вторая часть комедийного...

В новогодние каникулы кинотеатры Владимира радуют сразу двумя новинками.Вторая часть комедийного "Холопа" и "Бременские музыканты". Обе картины сняты при участии телеканала "Россия". Анастасия Сахарова уже услышала первые отзывы зрителей.Знакомые с детства герои. Трубадур и его музыкальная банда: Кот, Пес, Осел и самодостаточный Петух.- Вас ждет настоящий щенячий восторг.Музыканты должны рассмешить дочь самого короля, завоевать ее любовь и вернуть веселье на улицы Бремена. Но на пути их ждут ловушки, интриги.. Да и принцесса сбежала из дворца.- Сама плясала, танцевала, улыбалась. Вообще прекрасно всё. Изумительно.- Он учит любви, смелости.. Учит не забывать родных и помогать им.- Любовь помогает пройти через любые преграды, препятствия.- Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши выю"Бременские музыканты" сняты при участии телеканала "Россия". Как Трубадуру удается подговорить разбойников? Какой выбор сделает принцесса? И кто из героев заставит всех плясать под свою дудку?- Здорово, что сняли наши сказки по нашим мультикам. Мы с младшим пели всё кино.- Российское производство очень радует новыми фильмами. Они реально становятся лучше.- Моя дочь совершила преступление и должна понести наказание.Еще один фильм для семейного просмотра - "Холоп 2". Это продолжение самой кассовой российской комедии о так называемых "мажорах".- Какой-то богатый чувак, да? Жених!Гриша пытается "перевоспитать" хулиганку Катю, которая на свой День Рождения угоняет полицейский катер. Ее не исправляет даже тюрьма. Гриша похищает нарушительницу и отправляет её в ту же деревню, где когда-то сам пересмотрел свои взгляды на жизнь.- Это чё за дыра..?На большие экраны "Холоп 2" также вышел при поддержке телеканала "Россия".В главных ролях - Аглая Тарасова, Милош Бикович, Иван Охлобыстин и Александр Самойленко. Как изменится Катя и сможет ли деревенская жизнь сделать из нее человека?- Замес хороший в плане нравственного и морального воспитания всех нас.- Чудесный, прекрасный фильм. Никакого негатива. Охлобыстина я вообще обожаю.- Я не ожидал, что такой хороший фильм. Потому что дубль хуже, чем первая. Но этот лучше, чем дубль. И поэтому если кто не смотрел, я советую посмотреть.Эти новогодние морозные каникулы стоит провести в кино. Яркие эмоции гарантированы!- Всегда быть рядом не могут люди.Анастасия Сахарова. Алексей Ковалёв. Вести-Владимир.