В Суздале из-за морозов отменили показы ледового шоу Ирины Слуцкой. - В связи с погодными...

В Суздале из-за морозов отменили показы ледового шоу Ирины Слуцкой.- В связи с погодными условиями 3 января 2024 года анимационная программа на сценах и прокаты ледового шоу Ирины Слуцкой отменены, - сообщает https://vk.com/suzdalregion.Напомним, что шоу под руководством прославленной фигуристки Ирины Слуцкой «Новогодняя сказка о Суздале» и «12 месяцев» по плану должны демонстрироваться с 24 декабря по 7 января.Со вчерашнего дня во Владимирской области из-за морозов отменяют мероприятия на свежем воздухе."Морозный" экзамен область, по прогнозам, будет держать до 5 января включительно. Холода повышают риски возникновения происшествий на объектах ЖКХ, энергоснабжения, увеличения количества техногенных пожаров. Возможен риск обморожения людей при длительном нахождении на улице.Фото: https://www.freepik.com