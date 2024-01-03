В Суздале на час дольше будут показывать световое шоу «Свет Суздаля». Уникальное событие...

В Суздале на час дольше будут показывать световое шоу «Свет Суздаля».Уникальное событие Новогодней столицы России – аудиовизуальное шоу «Свет Суздаля» в музейном пространстве Суздальского кремля будет идти на час дольше.До 7 января включительно шоу планировалось показывать с семи до десяти вечера. Однако, учитывая популярность этого зрелища, общую продолжительность сеансов решили увеличить, сообщила пресс-служба ВСМЗ.По новому расписанию начало демонстрации «Света Суздаля» - в 18.00, а окончание - в 22.00.Фото: пресс-служба ВСМЗ.